Woningtekort stijgt vooral door hogere migratie

Brief minister Mobieltje in de klas in de ban: ‘Ouders staan straks niet meer alleen’

Leerlingen mogen straks geen mobieltje meer bij zich hebben in de klas als daar geen noodzaak toe is. Dat heeft het ministerie van Onderwijs met middelbare scholen afgesproken. Houden scholen zich er niet aan, volgt later mogelijk een totaalverbod.