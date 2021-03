Wopke-effect is weg: CDA krijgt 14 zetels, regeren ‘geen automatisme’

,,Het is beduidend minder dan we gehoopt en verwacht hadden”, zei campagneleider Raymond Knops in een eerste reactie in de hal van het partijkantoor aan het Haagse Buitenom. Knops wil niet vooruitlopen op regeringsdeelname: ,,We moeten eerst de definitieve uitslag krijgen, maar er bestaat geen automatisme dat het CDA moet regeren, kijk naar de vorige keer dat we dertien zetels hadden in 2012.” Een oorzaak voor de teleurstellende uitslag heeft hij nu niet. ,,We moeten het gaan analyseren. En het is nog maar een exitpoll nu.” Knops wijst erop dat Hoekstra een korte aanlooptijd had door de late lijsttrekkerswissel in december.