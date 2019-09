Wopke Hoekstra: ‘We hebben de koopkracht niet aan een touwtje’

In zijn tweede koffertje als minister van Financiën heeft Wopke Hoekstra goed nieuws voor werkende Nederlanders: die krijgen er in doorsnee 2,4 procent bij. De CDA-minister die kort na de zomer alarm sloeg over de positie van de middenklasse vindt het ‘goed verdedigbaar’ dat mensen met een baan er als groep het meest op vooruit gaan. ,,Hun inkomensgroei is de afgelopen tien jaar te vaak tegengevallen. Daar komt ook mijn pleidooi voor de middenklasse vandaan. De politiek heeft te lang te makkelijk aangenomen dat als de economie groeide het ook hen beter zou gaan. Nou, we moeten er meer aan doen.”