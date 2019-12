Zelfmoordpreventielijn pas komende zomer bereikbaar via 113 en niet gratis

Op dit moment is het officiële nummer van de zelfmoordpreventielijn 0900-0113. Tot voor kort was het zelfs niet mogelijk om via het draaien van 113 een hulpverlener te bereiken, maar inmiddels verbinden de grote providers bellers in geestelijke nood door als ze het korte nummer kiezen. Dit is echter een lapmiddel.



Blokhuis gaf eerder aan dat tot midden maart nodig was om alles voor te bereiden op de echte ingebruikname van 113. Nu schrijft hij: ,,Gezien de wettelijke procedure en de standaardtermijnen die daarvoor gelden, verwacht ik dat het nummer 113 uiterlijk in de zomer daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.”



Een aanpassing van het plan met nummers - uiterlijk op 23 december beschikbaar - moet zes weken voorliggen ter openbare inzage. Vervolgens zal telecomwaakhond ACM kijken of het voorstel uitvoerbaar is, waarmee vier weken gemoeid zal zijn.