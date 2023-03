Zes miljoen mensen zochten hulp bij onze kieswijzer

Verkie­zings­dag in ‘protest­dorp’ Stroe: ‘Ze gaan hier niet ineens BBB stemmen’

Door het grootste boerenprotest uit de Nederlandse geschiedenis, vorig jaar juni, stond Stroe in één klap op de kaart. Maar of BBB daarom ook meteen hoge ogen gooit in het dorp? ,,De stemmers op klompen en in werkkleding komen vanavond, dan staat het hier gegarandeerd vol.”