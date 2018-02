Zijlstra houdt eer aan zichzelf en treedt af

Zijlstra’s leugen kwam maandag naar buiten via een interview met de Volkskrant. Daarin gaf de minister toe dat hij het verhaal van iemand anders had ‘geleend’ en had verteld alsof hij zelf aanwezig was in de datsja van Poetin. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij de bron wilde beschermen ‘voor de gevolgen voor hem en zijn bedrijf’, stelde hij in een interview met deze krant. Hij noemde het ‘dom’.



Het verhaal dat hij hoorde, over Poetin’s gedachten over een Groot-Rusland – inclusief Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische Staten en Kazachstan als ‘nice to have’ - was volgens hem van ‘geopolitiek belang’. Om die reden wilde hij het wereldkundig maken. De bron blijkt oud-Shell-topman Jeroen van der Veer te zijn, zo maakte de Volkskrant maandagavond bekend. Die bevestigde ‘de strekking’ van Zijlstra’s verhaal, maar stelde ook dat de ‘interpretatie in agressieve zin’, de lading van expansiedrift die Zijlstra aan Van der Veers woorden gaf, ‘niet aan mij noch mijn woordgebruik’ is. Ook zegt hij in de krant dat de term ‘nice to have’ ‘niet een zegswijze van mij’ is.



Zijlstra en de coalitiepartijen hielden aanvankelijk vol dat de inhoud van het verhaal staat. Ook premier Mark Rutte stelde dat Zijlstra kon aanblijven.