'Zijlstra loog én interpreteerde uitspraken Poetin verkeerd'

Zijlstra maakte vandaag excuses dat hij maandenlang heeft beweerd dat hij bij een ontmoeting met Poetin was in 2006. In werkelijkheid was dat Van der Veer en Zijlstra gebruikte diens verhaal, alsof hij er zelf bij was geweest.

Zijlstra zei dat hij had gehoord van de expansiedrift van Poetin, maar volgens Van der Veer maakte Poetin destijds een opmerking over Groot-Rusland die 'historisch bedoeld' was. Een 'interpretatie in agressieve zin' is 'niet aan mij noch mijn woordgebruik', schrijft Van der Veer. Hij herkent zich ook niet in een citaat over Kazachstan, dat Zijlstra aanhaalde. ,,Hoe ik de specifieke landen destijds aan Zijlstra heb verteld, herinner ik mij niet. Maar de term 'nice to have' is niet een zegswijze van mij.''