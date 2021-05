Zo komt het dat er onder tien jaar Rutte veel vakministers sneuvelden, maar van hem veel afglijdt

Chahim is een groentje, maar maakt stappen in Europa: ‘Ik blijf mezelf, ik ga niet meedoen aan Sterren dansen op het ijs’

22 april HELMOND - Amper twee jaar nadat Mohammed Chahim (36) namens de PvdA zitting nam in het Europees Parlement, is hij vice-voorzitter geworden van de sociaaldemocraten in Brussel. De Helmonder is going places, zo lijkt het. ,,In Europa ben ik eigenlijk nog een groentje.”