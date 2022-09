Zorgpremie 11 euro omhoog, ‘dodenwegen’ aangepakt: dit staat in de plannen van Prinsjesdag

Zorg

Volledig scherm Een medewerker van GGD Haaglanden zet een herhaalprik tegen het coronavirus. Zorg is een enorme kostenpost voor de overheid. © ANP De zorgkosten stijgen opnieuw, in totaal geeft de overheid in 2023 103 miljard euro uit aan zorg, dat is bijna een derde van de totale rijksuitgaven. De zorgpremie stijgt ook, naar verwachting met 11 euro per maand tot circa 137 euro voor de basispremie. Dit zijn overigens inschattingen, uiterlijk in november komen verzekeraars met hun definitieve plaatjes. De kosten stijgen vooral door de toenemende vraag naar zorg, hoge inflatie en looncompensatie voor zorgpersoneel. Het kabinet is trots op honderden miljoenen euro’s aan extra investeringen die met het zojuist gesloten zorgakkoord vrijkomen, al is het een grote domper dat de huisartsen die deal niet steunen. Zij vormen een cruciale schakel bij wijzigingen die het kabinet nodig vindt om de almaar uitdijende zorgkosten te beteugelen. De zorgtoeslag wordt in 2023 eenmalig verhoogd met 412 euro. Dit verhoogt het inkomen van huishoudens die al zorgtoeslag ontvangen met 34 euro per maand.

Infrastructuur

Voor 2023 is 12,9 miljard euro beschikbaar voor infrastructuur. Er komt een ‘stevige investering in onderhoud’. Het kabinet investeert hier het komende jaar 4 miljard euro. Daarvan gaat 2 miljard naar spoor, 1 miljard naar wegen, 500 miljoen naar vaarwegen en 500 miljoen naar waterbeheer zoals dijken.

Komend jaar gaat er 25 miljoen naar de veiligheid op Rijks-N-wegen. Dit bedrag loopt de komende jaren verder op tot in totaal 200 miljoen. Door bijvoorbeeld de berm aan te pakken, is de hoop dat er op die ‘dodenwegen’ komende jaren minder verkeersslachtoffers zullen vallen.

Wonen

Volledig scherm Het schip Zr. Ms. Tromp wordt uitgezwaaid. Defensie kreeg er eerder dit jaar al fors meer geld bij. © ANP De woningnood is hoog. In de komende jaren wil het kabinet daarom veel nieuwe woningen bouwen, zodat starters weer een kans maken en jonge gezinnen kunnen doorstromen op de woningmarkt. Voor de bereikbaarheid van die nieuwe woonwijken wordt 900 miljoen euro vrijgemaakt. In het najaar komt daar nog geld bij. Het ministerie werkt momenteel nog hard aan de plannen die aangeven op welke plekken de komende jaren kan worden gebouwd. Daarbij wordt meer dan voorheen rekening gehouden met de bodem en het water.

Huurders krijgen volgend jaar iets meer financiële lucht. Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen in juli 2023 een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Die huurverlaging was eerder voorzien voor 2024, maar wordt een jaar vervroegd. Ongeveer 510 duizend huishoudens komen ervoor in aanmerking. De huurtoeslag gaat vanaf 1 januari iets omhoog. Door een lagere eigen bijdrage ontvangen mensen dan per maand 16,94 euro extra huurtoeslag.

Volledig scherm Het is de vraag of alle bouwambities van het kabinet waargemaakt kunnen worden. © Anette van de Goor / DCI media

Klimaat

Om meer huizen sneller te kunnen isoleren, trekt het kabinet 300 miljoen euro extra uit de komende twee jaar. Met het geld kunnen gemeenten slecht geïsoleerde huizen opknappen of bewoners subsidie geven hun huis zelf onder handen te nemen. Het geld komt bovenop de 4 miljard euro die al gereserveerd was voor het zogeheten Nationaal Isolatieprogramma.

Provincies moeten uiterlijk 1 juli 2023 hun stikstofplannen klaar hebben. Om dat te versnellen krijgen ze 504 miljoen euro extra . Dit is in aanvulling op de 24,3 miljard euro die hiervoor al was uitgetrokken. Daarnaast stelt het kabinet voor om komend jaar 250 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het al sinds 2019 voortslepende stikstofprobleem. Toen oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd was met Europese richtlijnen voor natuurgebieden. Met dat geld moeten provincies in staat worden gesteld om stikstof te reduceren. Ondernemers met PAS-meldingen moeten zo alsnog een natuurvergunning kunnen krijgen.

In 2023 wordt 340 miljoen euro gereserveerd voor verdere verduurzaming van de veehouderij en het verminderen van stikstofuitstoot door meerdere vrijwillige stoppersregelingen. Komend jaar is ook 29 miljoen euro gereserveerd voor technische innovatie om zo de uitstoot van ammoniak, methaan, geur en fijnstof te verminderen. Om de visserij toekomstbestendig te maken is de komende jaren 444 miljoen euro beschikbaar om te komen tot een kleinere, duurzamere vloot. Voor duurzamere glastuinbouw is komend jaar 77 miljoen euro beschikbaar.

Defensie

We moeten nog even wachten, maar in 2024-2025 wordt dé Navo-norm gehaald. Die norm – 2 procent van het bruto binnenlands product – was al in 2014 door alle Navo-landen afgesproken, maar bij de Nederlandse defensie-uitgaven raakte die norm alleen maar verder uit beeld. Tot de oorlog in Oekraïne uitbrak. Bij de 3 miljard structureel extra die dit kabinet al afsprak, kwamen dit voorjaar nog eens 2 miljard. De krijgsmacht gebruikt het geld om de kazernes en andere panden aan een grondige opknapbeurt te onderwerpen; oude panden worden afgedankt. Ook wordt er veel geld uitgegeven aan nieuwe spullen: de komende jaren staan 100 investeringsprojecten met een omvang van meer dan 25 miljoen gepland. Zo wordt de munitievoorraad aangevuld, komen er nieuwe schepen en helikopters en extra drones en pantserhouwitsers. Van dat grof geschut gaven we er al twaalf - samen met Duitsland - aan Oekraïne. Aan dat land leverde Nederland al voor meer dan 500 miljoen euro aan militaire goederen.

Financiën

Er komt een tijdelijk plafond op de gas- en elektriciteitstarieven om de energierekening ‘behapbaar te houden’, aldus het kabinet. Daarnaast gaat het eerste tarief van de inkomstenbelasting omlaag: tot 73.071 euro wordt het percentage verlaagd van 37,07 naar 36,93 procent. Volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) is het door alle uitgaven ‘mogelijk’ dat de staatsschuld in 2030 boven de 60 procent zal uitkomen, tegen de EU-regels.

Voor mkb’ers worden op onderdelen ook belastingen verlaagd. Deze kabinetsperiode wordt daar 500 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. Het gaat vooral om subsidies zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers.

Volledig scherm Zonnepanelen worden op het dak van een woning geïnstalleerd. De subsidieregeling wordt goed benut. © ANP / ANP De vennootschapsbelasting gaat van 15 procent naar 19 procent. Ook gaat het Rijk vermogenden zwaarder aanslaan. De belasting op spaargeld, aandelen en een tweede huis gaat omhoog van 31 procent naar 34 procent, dat stijgt de komende drie jaar in drie stappen. Het heffingsvrije vermogen wordt gesteld op een bedrag van 57.000 euro, dat was zo’n 50.000 euro. Op die manier worden kleine spaarders dus ontzien.

Sociale Zaken

Het minimumloon gaat op 1 januari met 10,15 procent omhoog. Het is de grootste stijging van het minimumloon sinds de introductie sinds 1969. Ook de uitkeringen stijgen mee. Voor alle AOW’ers geldt wel dat de IOAOW wordt verlaagd. Dat is een aanvulling op de AOW-uitkering die nu nog zo’n 25 euro per maand bedraagt. Daar blijft nog 5 euro per maand van over. Onder de streep gaan AOW’ers er echter op vooruit.

Ook komend jaar hebben alle mensen die tot 120 procent van het sociaal minimum verdienen 1300 euro aan energietoeslag. Een deel daarvan, 500 euro, mogen gemeenten al dit jaar uitbetalen. Mensen die werken profiteren van de verhoging van de arbeidskorting. Hier trekt het kabinet 2,3 miljard euro voor uit. Dit leidt ertoe dat werknemers minder belasting betalen en meer in hun portemonnee overhouden.

Veiligheid

Het kabinet trekt volgend jaar 23,5 miljoen euro uit om drugshandel via de havens, transportbedrijven en luchthaven Schiphol aan te pakken. Het is bedoeld voor toegangscontroles, cameranetwerken en screening van medewerkers worden versterkt. Daarnaast wordt 40 miljoen uitgetrokken tegen de georganiseerde criminaliteit. Gevangenissen worstelen nu nog wel eens met criminelen die hun netwerken blijven aansturen, daarom komt er een speciale afdeling ‘Intensief Toezicht’ in de gevangenis om ‘inlichtingen te verzamelen over hun gedetineerden. Om de gang naar de rechter te vergemakkelijken, verlaagt het kabinet de tarieven van de griffie. De tarieven voor MKB-bedrijven om naar de rechter te stappen gaan vanaf 2024 met een kwart omlaag. Hiervoor wordt 55 miljoen euro uitgetrokken.

Asiel

Tussen 2022 en 2027 trekt het kabinet opgeteld ruim 1 miljard euro uit voor de asielketen, het grootste deel voor opvang.

Onderwijs

Ook studenten – vooral die op kamers wonen – hebben last van de hoge inflatie en energieprijzen. Daarom verhoogt het kabinet de beurs voor uitwonende studenten op mbo, hbo en universiteit met 165 euro per maand. Dat bedrag komt bovenop de aangekondigde terugkeer van de basisbeurs voor het studiejaar 2023/2024. In totaal kost de eenmalige inflatiecorrectie 500 miljoen euro.

Omdat het volgens het ministerie van Onderwijs ‘piept en kraakt’ in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, komt er 500 miljoen euro extra voor onder meer jonge onderzoekers, opleiden van talent en betere studentenbegeleiding.

Omdat het al jaren slecht gaat met het niveau van lezen, schrijven en rekenen op middelbare scholen, komt daar ook extra geld voor. Jaarlijks wordt er 1 miljard euro uitgetrokken om deze basisvaardigheden te verbeteren. Maar, stelt het ministerie, het is wel ‘essentieel’ dat er daarvoor genoeg leraren zijn. En laat dat nou al jaren een probleem zijn.

Er komt ook 1 miljard euro om te zorgen dat ‘elk kind optimaal kansen kan pakken’, het kabinet heeft gelijke kansen tot speerpunt gemaakt. Ook wordt de loonkloof tussen basisschoolleraren en middelbare schooldocenten eindelijk gedicht. Dit kost 919 miljoen euro.

Wat er verder in de Prinsjesdagplannen staat: - De beurs voor uitwonende studenten wordt verhoogd in zowel 2023 als in 2024. - De lasten voor bedrijven gaan omhoog. De vennootschapsbelasting gaat van 15 procent naar 19 procent. - Vermogenden worden zwaarder aangeslagen. De belasting op spaargeld, aandelen en een tweede huis gaat omhoog van 31 procent naar 34 procent, dat stijgt de komende drie jaar in drie stappen. - De belasting die energiebedrijven betalen, de mijnbouwheffing, gaat omhoog. De energiefirma’s maken immers grote winsten momenteel door de hoge prijzen. - Het kabinet wil, zoals het al van plan was, de zelfstandigenaftrek sneller afbouwen. Dat is het vaste bedrag dat mag worden afgehaald van de winst. Het kabinet wilde daar al van af omdat het ervoor zorgt dat ZZP’ers elkaar uit de markt drukken met lage tarieven. - De korting op accijns op benzine en diesel loopt door tot 1 juli 2023. Vanaf april van dit jaar betaalden we al 17 cent minder voor een liter benzine en 11 cent minder voor een liter diesel. - Zogeheten directeuren-grootaandeelhouders, dga’s, gaan meer belasting betalen. Het kabinet wil een regeling afschaffen waardoor dga’s minder belasting betalen over hun inkomen dan werknemers met een vergelijkbaar loon. Dat levert de staatskas 540 miljoen euro op