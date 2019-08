17-jarige Jeremy Antonisse tekent tot 2022 bij PSV

Van Bommel moet bij PSV het tij zien te keren na een zware zomer

4 augustus De teleurstellingen stapelen zich op bij PSV, dat de afgelopen vier maanden nogal wat voor de kiezen kreeg. In die periode is de landstitel in 2019 verspeeld, vloog PSV al snel uit de Champions League-voorrondes en - hoewel bijna niemand daar in Eindhoven wakker van ligt - pakte Ajax tegen de ploeg van Mark van Bommel de Johan Cruijff Schaal. Ook bij de competitiestart in Enschede was het foute boel en leverde PSV direct twee punten in.