Aad de Mos baalt van vertrek Xavi Simons en gaat in op mogelijke opvolger bij PSV: ‘Ik zou zijn komst toejuichen’

De Mos had liever gehad dat de smaakmaker van afgelopen seizoen zou blijven. ,,Bondscoach Ronald Koeman had hem graag nog bij PSV gezien. Ik denk ook dat hij daar beter tot zijn recht zou komen dan bij Paris Saint-Germain. Desondanks is hij met een nieuwe makelaar een andere weg ingeslagen", aldus De Mos.

Het nieuws is voor veel PSV-fans een gigantische teleurstelling. De Mos wil niet met de vingers wijzen, maar kijkt wel naar de deal die vorig seizoen is afgesloten om Simons’ komst mogelijk te maken. ,,Dat contract heeft PSV niet sterker gemaakt. Dit bedrag (zes miljoen euro) is natuurlijk een lachertje voor PSG, ook PSV maakt van zichzelf met dit bedrag een lachertje. De beste terreinknecht in Parijs krijgt al zes miljoen.”

Nu Simons vertrokken is, moet er een opvolger worden gevonden. De naam van de Belg Charles De Ketelaere viel onlangs al in Eindhoven. De Mos is gecharmeerd van de voetballer van AC Milan. ,,Het is een zeer creatieve speler, die het goed gedaan heeft bij Club Brugge. Hij speelt in het Belgische elftal en dat is niet zo makkelijk met al die vedettes.”

Dat De Ketelaere een moeizaam seizoen kende in Italië, vindt De Mos niet gek. ,,Dat is daar normaal. Het is een nuchtere jongen en ik zou zijn komst toejuichen, maar dan moet PSV wel een betere constructie maken dan destijds met Simons.”

‘Snel cashen’

Over Simons gesproken: hij lijkt door PSG meteen te worden verhuurd aan het Duitse RB Leipzig, dat vorig jaar derde werd in de Bundesliga en dus uitkomt in de Champions League. De Mos kijkt met argusogen naar de nieuwe zaakwaarnemer van de Oranje-international. ,,Die staat bekend om snel cashen en heeft er op aangedrongen om snel naar PSG te gaan. En wellicht nu ook naar Leipzig, want hoe meer clubs er betrokken zijn, hoe meer zo'n zaakwaarnemer kan verdienen.”

Bekijk hieronder de volledige video met De Mos

Volledig scherm Zondag werd duidelijk dat Xavi Simons PSV gaat verlaten en terugkeert naar Paris Saint-Germain. © Pro Shots / Toin Damen