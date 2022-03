Aad de Mos staat ook op zijn 75ste dag en nacht aan voor het voetbal: ‘Eén telefoontje veranderde mijn hele leven’

NIEUWS Maxi Romero helpt PS­V-beloften met benutte pingel aan zege tegen Willem II

Spits Maxi Romero heeft donderdag in een oefenduel van Jong PSV zijn eerste goal van dit kalenderjaar gemaakt. Het beloftenelftal van de Eindhovenaren klopte in het Koning Willem II Stadion in een besloten oefenduel Willem II (1-2). De winnende goal in Tilburg was van Mylian Jiimenez, die met een knap schot na rust de beslissing forceerde.

24 maart