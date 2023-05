‘Aangeslagen’ Luuk de Jong opgelucht na veiligstellen van Champions League-ticket met PSV: ‘Een hele aparte week’

Euforie? Luuk de Jong (32) was vanzelfsprekend blij dat PSV tweede is geëindigd in de eredivisie, maar hij reageerde óók ingetogen door het plotse vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Als zoiets gebeurt, dat wens je niemand toe... Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt, het was echt een schok voor ons.”

De Jong heeft de vertrokken Van Nistelrooij eerder deze week kort gesproken en neemt binnenkort nog eens contact met het clubicoon op om uitgebreider op de zaak in te gaan, vertelde hij bij ESPN. De aanvoerder was verder vooral ook opgelucht dat PSV het ticket voor de voorronde van de Champions League veilig heeft gesteld, ook omdat de ploeg - zij het moeizaam - met 1-2 won van AZ.

Toen Ruud aankondig­de dat hij stopte, heb ik hem bedankt en gezegd dat ik in shock was Luuk de Jong (32)

,,Het was een hele aparte week, we waren allemaal aangeslagen. Maar de focus moest zoveel mogelijk op vandaag”, zei De Jong. Het werd een moeizame middag voor PSV, dat door twee opvliegingen van Simons won, en zelfs nog had mogen verliezen omdat Ajax het verprutste bij FC Twente (3-1 verlies). ,,Toen Ruud aankondigde dat hij stopte, heb ik hem bedankt en gezegd dat ik in shock was. Ik ga hem nog wel een keer goed spreken. Ik heb altijd heel fijn met hem samengewerkt en ik baal er nog steeds van hoe het is afgelopen.”

Turbulent seizoen

Met de winst in Alkmaar kwam er een einde aan een turbulent seizoen voor PSV, dat de Johan Cruijff Schaal en de beker won, maar ook werd uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League-voorronde én dus weer geen kampioen werd. ,,Ik ben er wel trots op hoe we als team bij elkaar zijn gebleven. Na tegenslagen stonden we altijd weer op. Dat is ook de invloed van Ruud geweest, dat we dat altijd op konden brengen als team. En Feyenoord heeft een fantastisch seizoen gehad, zo eerlijk moet je zijn. Wij moeten er volgend seizoen voor zorgen dat we zo min mogelijk door de ondergrens zakken, dat is te vaak gebeurd.”

Wél zonder Van Nistelrooij dus. Hoe het nu verder moet in Eindhoven? ,,Fred (Rutten, red.) heeft het fantastisch gedaan, ga er maar aan staan. En verder heb ik er alle vertrouwen in dat de club met een goede opvolger komt. We wachten het af”, besloot De Jong.