Abels' eerste is voor Jong PSV een punt waard: 'Goede les voor ons'

Zo voelden de drie tegenstanders van PSV zich dus vorige week. In extremis pakte Helmond Sport gisteravond een punt op trainingscomplex De Herdgang. ,,Ik kan me er nu iets bij voorstellen wat PSV een paar keer bij andere ploegen wist te realiseren", zei Dirk Abels. Met zijn eerste goal in het betaald voetbal, na een goede actie van Cody Gakpo, leek hij een zege veilig te stellen. De beloften gaven het toch nog weg. ,,Tien seconden voor het einde", mijmerde de bij het beloftenteam gewaardeerde 21-jarige 'routinier'. ,,Dat mag ons niet overkomen. Het is een goede les richting de volgende wedstrijden, waarin we ook een aantal zware tegenstanders zullen ontmoeten."

Abels is na een goed seizoen bij Jong PSV in een leidersrol terechtgekomen en draagt de aanvoerdersband als Armando Obispo afwezig is. Hij kan als rechtsback en centrale verdediger uit de voeten en is in die rol gegroeid. ,,Ik ben nu al lang bij de ploeg (vier jaar, red.) en zie het ook als mijn taak om de jongere jongens op sleeptouw te nemen. De afgelopen seizoenen hadden we het in het begin ook in de nodige wedstrijden moeilijk. Het niveau ging dan in de loop van het jaar toch omhoog en uiteindelijk wisten we hoog te eindigen.''