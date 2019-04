Aboukhlal laat zich zien als toekomstige optie voor de A-selectie van PSV

Met Mauro Júnior en Bart Ramselaar als blikvangers wist Jong PSV een aantal kansen te creëren, maar alleen Zakaria Aboukhlal vond namens de PSV-beloften het net. De jonge rechtsbuiten viel ook in De Vliert in positieve zin op en lijkt voor komend seizoen een interessante optie voor de A-selectie. Hij is snel en wendbaar en dit seizoen vaak betrokken bij de goals van het beloftenteam. Aboukhlal heeft een beetje pech dat de aanvallende posities op de flanken bij PSV op dit moment goed bezet zijn, maar is voor de rechterkant zeker een speler om serieus te overwegen. In zijn laatste dertien duels in de Keuken Kampioen Divisie was hij bij evenveel goals betrokken: 7 keer als aangever en 6 keer als doelpuntenmaker.