Adil Ramzi geeft ambitieus signaal af en wil coach van PSV worden

Adil Ramzi denkt dat hij op dit moment al klaar is om coach van PSV te worden. Dat zegt de trainer van Jong PSV in een gesprek met de NOS, die hem geïnterviewd heeft. Volgens de 45-jarige coach van het beloftenteam kan hij de klus aan en gelooft hij in zijn kwaliteiten. Vorig jaar bewandelde de vorige week opgestapte Ruud van Nistelrooij dezelfde route als hij.

Navraag bij PSV leert dat Ramzi daarmee een signaal heeft willen afgeven over zijn ambities voor nu en zeker ook voor de toekomst. Ramzi denkt de club met zijn inmiddels opgedane kennis verder te kunnen helpen, heeft hij de NOS verteld. De verwachting is dat PSV op dit moment echter kiest voor een ervaren kandidaat en de ambitie van Ramzi in het achterhoofd wel meeneemt naar de toekomst.

Tweejarig contract

Als de leiding niet bij hem zal uitkomen, is een rol in de technische staf van de club voor volgend seizoen niet ondenkbaar. Het is eveneens goed mogelijk dat Ramzi dan nog trainer van Jong PSV blijft, aangezien hij over een tweejarig contract beschikt (tot en met medio 2024).

Jong PSV eindigde aan zijn hand als veertiende in de Keuken Kampioen Divisie en won de Premier League International Cup in dit seizoen. Ramzi werkt inmiddels zeven jaar in de jeugdopleiding bij PSV, die geleid wordt door hoofd opleidingen en voormalig PSV-coach Ernest Faber.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.