Adil Ramzi legt de lat hoger voor de PSV-talenten: ‘Het moment om door te pakken is nu aangebroken’

ANALYSE PSV wilde uiteinde­lijk gewoon van John de Jong af, nou zeg dat dan gewoon

Het vertrek van technisch directeur John de Jong bij PSV is voor de leiding van de Eindhovense club een zwarte bladzijde in het jaarboek over 2022 geworden. Er is rondom en na zijn laatste werkdag wat afgedraaid, gemierd en zelfs gelogen door zijn voormalige clubgenoten. Daarbij valt alle partijen wel iets te verwijten, ook De Jong zelf. Vier jaar geen kampioenschap en weer geen Champions League? Dan is de wereld ook in Eindhoven hard.

21 december