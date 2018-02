Adil Ramzi opvolger van Kevin Hofland als coach bij PSV onder 16

Cocu kijkt vooruit naar Feyenoord-uit: 'Mogen nooit afhankelijk van een speler zijn'

23 februari Trainer Phillip Cocu heeft afgelopen week bij PSV rekening gehouden met het scenario dat topscorer Hirving Lozano niet mee zou kunnen doen tegen Feyenoord. ,,We hebben er alles aan gedaan om aan te tonen dat we de rode kaart een zware straf vonden. Nu hebben we nog tijd om te kijken of we in beroep gaan."