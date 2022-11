Adil Ramzi vindt dat Sávio zijn shirt aan moet houden na een goal: ‘Niet te groot maken dit, maar bij PSV moeten we dat niet willen’

PRIJZENGELD Waarom de wedstrijd tegen Bodø voor PSV nu telt én op lange termijn vele tientallen miljoenen kan opleveren

PSV reist woensdag richting het noorderlicht en speelt een dag later bij het Noorse Bodø/Glimt, terwijl overwintering in de Europa League al zeker is. Een tweede ‘degradatie’ in internationaal verband blijft de club dit seizoen bespaard omdat de Eindhovenaren al tien punten hebben vergaard in de groepsfase van de Europa League. Twee meer inmiddels dan begroot voor de jaarrekening.

