Adil Ramzi ziet aandacht, vertrouwen en liefde voor spelers bij PSV: ‘Het talent mag niet meer ontsnappen’

Schmidt vindt dat PSV in Deventer wel wat geluk heeft gehad: ‘Hard werken en vechten hoort er soms bij’

22 september Het moest uit de tenen komen, maar PSV won woensdagavond dan toch in Deventer. Bij promovendus Go Ahead Eagles stond na negentig minuten een krappe 1-2 zege op het scorebord. ,,Het was een zwaar gevecht en dat is soms ook onderdeel van voetbal. We waren niet op topniveau”, vond trainer Roger Schmidt.