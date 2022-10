Adil Ramzi ziet Bakayoko en Fofana bevestigen bij Jong PSV: ‘Mooi voor Fodé ook, dit heeft hij nodig’

PSV gaat met Branthwai­te als centrale verdediger tegen Arsenal strijden

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft dingen veranderd bij zijn opstelling voor het duel met Arsenal van donderdagavond. Centrale verdediger Jarrad Branthwaite komt in het elftal, ten koste van Armando Obispo. Branthwaite is dit seizoen gehuurd van Everton. PSV speelt het vijfde pouleduel in de Europa League tegen de Britten.

27 oktober