ADO-PSV wordt door de bittere kou vervroegd

PSV voegt Rigo, Oppegard en Gutiérrez toe aan Europa Lea­gue-spelers­lijst

3 februari PSV heeft deze week Dante Rigo, Fredrik Oppegard en Érick Gutiérrez toegevoegd aan de lijst met spelers die actief kunnen zijn in het Europa League-toernooi. Dit is een strikte procedure, die voor 3 februari moest worden gevolgd. Clubs kunnen veel spelers inschrijven en maken daar in de praktijk ook gretig gebruik van. Er is een A-lijst en B-lijst, waarop veel jonge spelers staan.