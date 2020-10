Adrian Fein is in zijn sas bij PSV, dat betaalbare koopoptie bedong

De aandacht voor de huurtransfer van Adrian Fein van Bayern München naar PSV was dinsdag in de Nederlandse voetbalmedia vrij beperkt. Oorzaak was uiteraard de later op de dag rondgekomen overgang van ‘Super Mario’ Götze naar Eindhoven. ,,Ook voor mij was dat een verrassing, ik wist niet dat hij hier zou gaan spelen”, zei de jonge Duitser donderdag tijdens zijn presentatie in het Philips Stadion. De 21-jarige middenvelder vond het fantastisch nieuws en verheugt zich op de samenwerking met de WK-beslisser van 2014. ,,Ik was heel positief verrast. Hij is een geweldige speler en kijk er enorm naar uit om met hem op het veld te staan in trainingen en wedstrijden.”