Afellay moet nog even pas op de plaats maken bij PSV

Jeffrey Bruma succesvol bij terugkeer in Philips Stadion, PSV nu nog geen optie

13:39 Jeffrey Bruma keerde dinsdagavond voor het eerst sinds zijn vertrek in 2016 terug als speler terug in het Philips Stadion. De tweevoudig PSV-kampioen gaf na afloop van PSV-VfL Wolfsburg (0-2) aan dat het vertrouwd voelde om weer in Eindhoven te voetballen. Met zijn ploeg zegevierde hij, mede omdat Bruma de Duitsers op de been hield.