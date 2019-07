Afellay nog voorzichtig over rentree bij PSV: ‘Maar het ziet er goed uit’

Timo Baumgartl tekent snel tot midden 2024 bij PSV

12:58 PSV gaat Timo Baumgartl snel tot midden 2024 vastleggen. De afgelopen dagen hing een transfer van VfB Stuttgart naar PSV al in de lucht en nu is een aankondiging nabij. Over het transferbedrag is nog niets bekend, maar eerder is gemeld dat het bedrag ergens tussen de 8 en 10 miljoen euro ligt. PSV heeft daarmee diep in de buidel moeten tasten, zoveel is duidelijk.