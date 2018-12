Afwegingen bij een eventuele terugkeer van Robben naar PSV: Kwaliteit boven sentiment

Arjen Robben vertrekt aan het eind van dit seizoen na een prachtige periode bij Bayern München en is dan 35,5 jaar. Na zes (!) kampioenschappen op rij pruttelt de motor van ‘FC Hollywood’ in Zuid-Duitsland, waar de ex-international dit seizoen aantoont nog altijd een hoog niveau te kunnen halen. Bayern staat in de Bundesliga inmiddels negen punten achter op koploper Borussia Dortmund. Geen onoverbrugbaar gat, maar wel een enorme kloof.

PSV heeft via directeur Toon Gerbrands inmiddels bevestigd dat Robben is gepolst voor een terugkeer naar Eindhoven. Hij legde bij Omroep Brabant uit dat dit via een bericht van trainer Mark van Bommel is gebeurd. In het AD zinspeelde Van Bommel er eerder al op, door aan te geven dat hij Robben een goede speler vindt en dat goede spelers altijd welkom zijn bij PSV. Tussen 2002 en 2004 speelde de Groninger al in Eindhoven en pakte hij een keer de titel met PSV (in 2003). Van Bommel stond destijds samen met hem op het veld en later nog bij Bayern.

Volledig scherm Arjen Robben in actie namens PSV. © Stanley Gontha De afwegingen bij dit soort toenaderingen moeten altijd zorgvuldig en niet te sentimenteel gemaakt worden. Dat een nieuwe samenwerking een vleugje emotie teweeg kan brengen, is een mooie bijkomstigheid, maar niet meer dan dat. Voormalig PSV-manager Marcel Brands wilde er meestal alleen in uitzonderlijke gevallen over nadenken en Robben is zo'n uitzonderlijk geval. Er zijn vooraf veel voors en ook een aantal tegens bij een hereniging met PSV te bedenken, hoeveel respect de carrière van Robben ook verdient.



Zijn eigen ambitie is in eerste instantie leidend. Wil hij terug naar Nederland of nog een keer in een andere topcompetitie spelen? Gaat hij na al die jaren topsport nog een keer voor een avontuur, waarbij een aantrekkelijke financiële beloning ook een rol kan spelen? Of gaat Robben voor een sportieve stap terug en een stuk sentiment (FC Groningen)? Voor PSV geldt dat een eventuele nieuwe samenwerking gebaseerd moet zijn op kwaliteit, inzetbaarheid en ambitie. Dat vergt tact en afstemming met Robben zelf, door te kijken waar de winstpunten binnen en buiten het veld kunnen liggen. Het aantrekken van Robben zou een kwalitatieve injectie zijn en zal ook bij moeten dragen aan een coherent geheel. Regelmatig wordt het team met de beste spelers geen kampioen, maar wel het beste team, zo bewees PSV bijvoorbeeld vorig seizoen.

Landing op het oude nest

Soms slaagt een landing op het oude nest glansrijk (Rijkaard 1994-1995, Kuijt 2016-2017, Phillip Cocu 2004-2007) en soms valt het tegen en is het eind een beetje bitter, bij een verder prachtige carrière. Van Bommel kan over het laatste meepraten, omdat de prijzenpakker van weleer zijn laatste seizoen bij PSV (2012-2013) ook niet kon afsluiten met iets tastbaars. Hij is zeker niet de enige speler die na een topcarrière met een teleurstelling afscheid nam. Jaap Stam en Edgar Davids overkwam het bij Ajax, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ruud van Nistelrooij ging als gevorderde dertiger bewust niet terug naar de eredivisie, omdat hij voelde dat hij op zijn retour was en misschien de hoge verwachtingen niet zou kunnen waarmaken. De huidige trainer van PSV onder 19 sloot in 2012 af bij Málaga.

Bij een terugkeer in Nederland krijgt Robben ook te maken met die verwachtingen, en niet zo'n klein beetje ook. Kunnen hij en PSV daarmee omgaan, ook als het tegenzit en Robben als vedette een keer op de bank belandt? In Groningen zullen alle ogen ook op hem gericht zijn als hij besluit om in Noord-Nederland de zaak aan te gaan jagen, maar is er geen kampioensdruk.

Toewijding

Robben zou voor PSV een uithangbord zijn om ‘U’ tegen te zeggen en is nog altijd goed genoeg om in de Champions League te schitteren, bewees hij dit seizoen. Hij heeft momenteel het niveau om PSV naar een hoger plan te kunnen tillen en als hij nog een keer voor de prijzen wil gaan, zal geen mens twijfelen aan zijn toewijding en doelstellingen. Daarnaast is hij iemand die na het einde van zijn loopbaan, met veel contacten, het nodige kan betekenen voor PSV. In zijn carrière is hij wel blessuregevoelig gebleken en PSV moet zich daarop instellen. Robben is ook geen speler waarmee PSV, zoals bij Hirving Lozano en Steven Bergwijn, transferwaarde kan kweken. Dat hij anderen binnen en buiten het veld beter kan maken, kan dit nadeel opheffen. Soms staat een oudere speler ook de doorbraak van talent in de weg.

PSV heeft gewikt en gewogen en de hand uitgestoken. Het woord is nu aan Robben zelf en hij liet eerder al weten nog wel een tijdje na te denken over zijn toekomst, waaraan hij tal van richtingen kan geven.