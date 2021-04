Aissati houdt conditie op peil in Utrecht: ‘Terug naar Ajax of PSV? Die clubs zouden wel gek zijn’

Dat Hiddink hem twee weken later zelfs een basisplaats wilde geven, kon hij niet bevatten. Op de trainingen zat hij weliswaar steeds bij de eerste elf, maar dat kwam omdat Theo Lucius geblesseerd was, dacht Aissati. ,,Theo zou voor de wedstrijd weer fit zijn, maar tijdens de bespreking in het spelershotel in Oisterwijk noemde Hiddink ineens mijn naam. Toen hij vroeg of ik zin had om te voetballen, kon ik alleen maar knikken. Ik was helemaal van de kaart.”