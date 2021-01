Ajax-PSV is ook zondag veel meer dan een strijd om de kille punten

Schmidt kan met goed gevoel aan de kerstdis: ‘Goed afgesloten, nu even tijd om op adem te komen’

22 december PSV-trainer Roger Schmidt was na het treffen met VVV (4-1) goed te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,Na zoveel wedstrijden was dit geen makkelijke opdracht, maar we deden het goed”, vond hij. PSV raakte na een 0-1 achterstand niet van slag en boog de stand uiteindelijk nog vrij makkelijk om. ,,Nu is het tijd om even op adem te komen en weer energie te krijgen.”