Albert Gudmundsson debuteert op het WK voor IJsland, dat naar huis gaat

IJsland vloog uit het toernooi, nadat het nog lang spannend was geweest. De Kroaten waren op 1-0 gekomen, maar IJsland kwam terug tot 1-1 en had zich bij een 2-1 zege geplaatst voor de tweede ronde. In de slotfase moest de stugge ploeg echter het hoofd buigen voor de Kroaten: 1-2. Kroatië werd daardoor groepswinnaar en IJsland vierde en laatste.

Voor Gudmundsson is het WK-debuut niettemin een prachtige opsteker richting het nieuwe seizoen. Het 21-jarige talent hoopt in Eindhoven zijn doorbraak te realiseren en is nog met de club in overleg over een nieuw contract. Afgelopen jaar kreeg hij enkele kansen, maar hij wist daarbij nog niet volledig te overtuigen. Hoe de nieuwe trainer Mark van Bommel naar zijn positie kijkt, moet nog duidelijk worden.