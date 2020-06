Alireza Jahanbakhsh beraadt zich na Premier League-slot op mogelijke terugkeer naar Nederland

Volgens De Telegraaf heeft Ajax interesse in hem en VI meldde zondagavond dat PSV hem ook weer volgt. Desgevraagd geeft zaakwaarnemer Amir Hashemi aan dat er op dit moment niets concreets speelt. ,,De clubs hebben bij ons nog niet officieel geïnformeerd, zoals dat heet”, zegt hij. ,,Wel is het mooi om te horen dat deze namen interesse in Alireza hebben. Dat zal hem zeker aanspreken. Op dit moment richt hij zich op het slot van de competitie met Brighton en wil hij zich daarop focussen. Hij wil in de laatste zeven wedstrijden van het seizoen nog van zich doen spreken.”

Jahanbakhsh heeft nog een contract voor drie jaar in Brighton en het zal voor PSV wellicht niet eenvoudig worden om hem te kopen. Of er een mogelijkheid is om hem te kopen of huren, kan Hashemi nog niet inschatten. Hij werpt eventuele voorstellen om terug te keren naar de eredivisie zeker niet meteen in de papierversnipperaar. ,,We zullen het bekijken als het zover is. Ik denk zeker dat hij voor de Nederlandse topclubs een versterking kan zijn.”