Alle cijfers op een rij: Voor PSV staan komend halfjaar tientallen miljoenen op het spel

1. Supporters:



Wat doen supporters van PSV op het moment dat er nog geen enkele duidelijkheid over het spelen van betaald voetbal met publiek bestaat? Houden ze hun seizoenkaarten massaal? Het idee binnen PSV is dat een behoorlijk percentage loyaal zal blijven, maar dat een aantal van hen ook kan afhaken door de huidige corona-crisis. Met alle mensen die willen stoppen, gaat de club sowieso in gesprek.

Supporters zijn in financieel opzicht een levensader van de club. Jaarlijks leggen ze samen 9,5 miljoen in door de betaling van hun seizoenkaart en ze kopen voor pakweg 5 miljoen euro aan PSV-attributen. Daarnaast schaffen ze per jaar voor ongeveer 2 miljoen euro aan losse tickets voor de eredivisie en de KNVB-beker aan. In een Champions League-seizoen, waarin PSV in de groepsfase van het hoofdtoernooi speelt, komt daar nog eens tussen de 4 en 5 miljoen euro aan recettes bij. In een gemiddeld Europa League-seizoen gaat het om zo'n anderhalf miljoen euro. In de totale exploïtatie van het stadion (jaarlijks goed voor zo'n 16 miljoen euro) hebben supporters een aandeel van bijna een kwart. Hun directe bijdrage beloopt in een gemiddeld seizoen al snel 20 tot 25 miljoen euro, op een begroting van bijna 75 miljoen euro. Wat er volgend seizoen van die 20 tot 25 miljoen over blijft, is nog niet helemaal te voorspellen. Een afslag van meerdere miljoenen is de komende maanden sowieso te verwachten.