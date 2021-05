Alle mogelijke tegenstanders van PSV op weg naar de Champions League zijn nu bekend

Delen per e-mail

Pakken de Spanjaarden de Europese hoofdprijs, dan begint PSV al in de tweede voorronde (speeldata 20 en 21 juli en 27 en 28 juli).

In het slechtste geval heeft PSV dus drie hordes te nemen om de groepsfase van de Champions League (het hoofdtoernooi) te bereiken*. Er zijn namelijk vier voorrondes, waarvan de laatste de play-off heet.

Tweede voorronde

Als Villarreal woensdagavond wint**, zit PSV samen met Celtic (Schotland), Sparta Praag (Tsjechië), Rapid Wien (Oostenrijk), Galatasaray (Turkije) en FC Midtjylland (Denemarken) in de tweede voorronde van de zogeheten niet-kampioenenroute. De Eindhovenaren kunnen hierin op grond van hun beschermde status bij de loting alleen stuiten op Rapid Wien, Galatasaray of Midtjylland.

Derde voorronde

Wint Manchester United woensdag de Europa League, dan komt PSV met Shakhtar Donetsk (Oekraïne), Galatasaray, Benfica (Portugal), Racing Genk (België) en Spartak Moskou (Rusland) in de derde voorronde van de Champions League. Daar komen twee ploegen bij die de onderlinge ontmoeting in voorronde twee hebben gewonnen (uit het kwartet Midtjylland, Sparta Praag, Rapid Wien of Celtic). PSV kan niet alle ploegen treffen, zie hieronder de samenvatting.

Play-off

Als PSV die derde voorronde weet te winnen, volgt een play-off. Dat is de laatste horde voor de Champions League-groepsfase met 32 teams. Daarin zitten vier winnaars uit de derde voorrondes.

KORT SAMENGEVAT:



Komt PSV direct in de tweede voorronde van de Champions League?



Rapid Wien, Galatasaray of Midtjylland wordt de opponent. Loting is al op 16 juni.

Komt PSV direct in de derde voorronde van de Champions League?

- Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Racing Genk, Celtic, Midtylland of Rapid Wien wordt de opponent. Loting is dan op 19 juli.

- AS Monaco kan alleen een opponent zijn als PSV zich via de tweede voorronde voor de derde voorronde plaatst. Als Manchester United de Europa League wint, schuift Monaco direct de groepsfase in.

Komt PSV daarna in de play-offs van de Champions League?

Een van de voormelde ploegen wordt de tegenstander.

*Alle gegevens zijn terug te vinden via deze website.

**Er is voor PSV een verschil bij de Europa League-winst van Villerreal of Manchester United omdat Manchester United zich al rechtstreeks via de Premier League voor de Champions League-editie van komend seizoen heeft geplaatst. Dat lukte Villareal niet.