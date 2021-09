Alle plussen en minnen op een rij: PSV-Real Sociedad zorgde voor stevige slijtage op elk puntje van de stadionstoelen

Teleurstel­ling bij PSV’er Philipp Max na gelijkspel tegen ‘topteam’ Real Sociedad: ‘Wij waren de betere’

0:19 Ja, Philipp Max baalde best wel een beetje van het gelijkspel van PSV tegen Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. ,,Ik ben teleurgesteld, we speelden goed, zeker de eerste dertig minuten. Maar we kregen de doelpunten uiteindelijk te makkelijk tegen”, stelde de Duitse back.