Alle speeldata eredivisie, beker en Europa League bekend: PSV is binnen 3 maanden klaar met alle eredivisie-topduels

Het programma was bekend tot en met speelronde 22 en de KNVB heeft nu de rest bekendgemaakt. Opvallend is dat de duels met Ajax, Feyenoord, Vitesse en AZ allemaal in de winter worden gespeeld. In de laatste zeven speelrondes ontmoet PSV geen van deze tegenstanders meer. Tenslotte is nog bekend geworden dat PSV op dinsdag 19 januari naar FC Volendam reist om de achtste finales van het bekertoernooi te gaan spelen. In het Kras Stadion is de aftrap om 21.00 uur.