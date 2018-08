Alleen de dokter mag vragen naar het medisch dossier

PSV begint eredivisie met favoriete tegenstan­der: 22 overwinnin­gen op rij

8:08 Met de papier best denkbare wedstrijd start PSV zaterdag aan de competitie. Al 22 keer op rij won de club in het Philips Stadion in een eredivisieduel van FC Utrecht en tegen geen enkele Nederlandse club staat, uit noch thuis, zo’n lange serie. Waar PSV tegen bijvoorbeeld FC Groningen en sc Heerenveen punten bij de vleet laat liggen, blijkt FC Utrecht opmerkelijk genoeg zelden een struikelblok.