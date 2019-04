Alleen Gakpo laat Almere even beven in plaats van zweven

Cody Gakpo leek met Jong PSV vrijdagavond even op weg om een feestje in Almere te verstoren. ,,We hadden hier meer moeten brengen.”

Zelden kwam Jong PSV dit seizoen na rust zo goed uit de kleedkamer als vrijdag bij Almere City FC. Na een 1-0 achterstand draaide de ploeg van Dennis Haar de thuisploeg even helemaal dol, onder aanvoering van Cody Gakpo. In plaats van zweven werd het beven voor de enige profploeg in Flevoland, die bij winst de laatste periodetitel van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zou pakken.

De snelle gelijkmaker van de Eindhovenaar luidde een fase in waarin Jong PSV de wedstrijd volledig naar zich toetrok en vaker had moeten scoren. Het beven voor de gastheren duurde maar even, mede door een wissel van Gakpo. Na een uur ging hij naar de kant. ,,Ik heb donderdag tegen Willem II ook al minuten gemaakt”, zo verklaarde hij. ,,Je wilt als speler altijd graag, maar het is goed dat hierover goed wordt nagedacht. Op dat moment zaten we lekker in de wedstrijd en het is jammer dat we dat niet door konden trekken.”

Kloek kwartiertje

Gakpo was kritisch op zichzelf en zijn ploeggenoten. ,,We hadden hier wel wat meer mogen brengen”, vond hij. Daar was geen woord aan gelogen, want na het kloeke kwartiertje van Jong PSV nam Almere het initiatief weer over en pakte de ploeg een terechte zege. Net als voor rust brachten de PSV-beloften aan de bal te weinig en was er teveel haast en onnauwkeurigheid om iets te bewerkstelligen.