Alles vanaf nu op de titel bij PSV, om te beginnen bij Heracles

PSV is van het internationale toneel verdwenen en vervolgt zaterdag de jacht op de laatste resterende prijs in dit seizoen. Op het door velen verfoeide kunstgras in het Polman Stadion wacht een totaal onvoorspelbare tegenstander, die hoge pieken en diepe dalen afwisselt als een verspringend verkeerslicht. Van een kansloze 3-0 nederlaag in de ene week naar een aantrekkelijke 4-1 zege in de andere, het kan allemaal in Almelo. Trainer Mark van Bommel weet dat Heracles dit seizoen naast PSV de enige Nederlandse club was die Ajax pijn deed. Alleen Feyenoord won bij de enige Twentse eredivisieclub in de competitie en dus wacht PSV op papier geen eenvoudige opdracht.