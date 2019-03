‘Als Ajax wint, is PSV nog steeds in pole position’

De eerdere ontmoeting tussen beide clubs eindigde in een ruime 3-0 overwinning voor PSV. ,,Ajax heeft het in Eindhoven slecht gedaan en zal zich willen revancheren. PSV heeft de kwaliteiten om daarvan te profiteren. Met de snelheid van Lozano. In de thuiswedstrijd was de fysieke kracht van De Jong heel bepalend, al was De Ligt er toen niet bij. Dat wordt interessant om te zien hoe dat in de Arena gaat.”

De laatste drie competitieduels startte de 17-jarige Mohamed Ihattaren telkens in de basis. Houdt Mark van Bommel het talent uit de wint in de topper tegen Ajax? ,,De vraag is of je Ihattaren zo'n wedstrijd al moet aandoen of dat je zegt: we houden hem even in de luwte en gunnen hem de tijd om bij PSV door te breken. Hij heeft een prachtige periode achter de rug, maar ik denk dat het uiteindelijk wat vroeg is om hem het gewicht van zo'n wedstrijd te laten dragen.”

Gastón Pereiro geldt als het voornaamste alternatief voor Ihattaren. De Uruguayaan etaleerde zich tijdens de voorbije interlandperiode met twee doelpunten voor de nationale ploeg van Uruguay. ,,Dat is een speler die vanuit het niets kan excelleren, een wat mysterieuze speler. Ik verwacht dat-ie Pereiro gaat opstellen.”

Pole position

Hoe gaat de wereld erthe day after uitzien? ,,Als Ajax zondag wint, is PSV nog steeds in pole position. Als zij niks laten liggen in de volgende zeven wedstrijden, kan Ajax doen wat het wil, maar wordt het geen kampioen. Als PSV wint in de Arena is het gebeurd, als PSV gelijkspeelt is het voor 85% zeker dat PSV kampioen wordt. Dat lijkt mij niet dat dat nog overbrugd wordt.”

Het duel tussen Ajax en PSV begint zondag om 16.45 uur.