Als het een beetje meezit, is Cody Gakpo vrij snel terug bij PSV

Dat laatste mag dus alleen als er goedkeuring van de medische staf is en hij geen klachten meer heeft. Het zou betekenen dat nog niet helemaal uitgesloten is dat de 22-jarige aanvaller kan aansluiten bij de wedstrijdselectie voor PSV - PEC Zwolle van zaterdag. Dat lijkt geen wedstrijd waarvoor enorme haast geboden is en belangrijker voor PSV is dat hij - als het allemaal meezit - in ieder geval beschikbaar is voor PSV - AS Monaco en Ajax - PSV van volgende week. Het zijn duels waarin voor PSV het internationale en nationale seizoen gekleurd kunnen worden.