Als PSV zó blijft spelen, wordt de strijd om plek twee nog een lastig verhaal

PSV-trainer Roger Schmidt kreeg het afgelopen halfjaar alle tijd en ruimte om aan PSV te sleutelen. Na een weggooi-seizoen met veel geruzie en gedoe moesten de Eindhovenaren zichzelf in alle opzichten zien te hervinden. Schmidt introduceerde een nieuwe speelstijl waarin PSV zonder bal vol gas zou moeten geven, om van daaruit toe te slaan. Hij vernieuwde de technische staf en dwong een aantal peperdure versterkingen voor de PSV-selectie af. Langzaam maar zeker ging het verwachtingspatroon omhoog. PSV was niet direct favoriet voor de titel, maar het idee was wel dat de ploeg lang mee zou kunnen doen voor de nationale hoofdprijs.

Slachting

Dat de brigade van Schmidt de meeste tegenstanders van het veld zou blazen, had niemand verwacht. Dat er af en toe een misser tussen zou zitten, was ook wel te voorspellen. De naïviteit waarmee PSV gistermiddag dacht Feyenoord aan te kunnen pakken, was wel een grote verrassing en vanuit Eindhovens perspectief ook on-acceptabel. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom de formatie niet elke wedstrijd op topniveau kan presteren, maar de slachting voor rust was onthutsend.

Volledig scherm Steven Berghuis was weer een kwelgeest voor PSV. © BSR Agency

PSV had een paar keer geen restverdediging na simpele fouten aan de bal en kwam voorin voortdurend tekort. Vooral de manier waarop de derde goal van Feyenoord tot stand kwam, was onbestaanbaar. In een paar tikken en tellen bleek hoe slecht PSV soms georganiseerd is en hoe kwetsbaar de ploeg kan zijn als iedereen bijna tot de middenlijn is opgeschoven. Natuurlijk stond PSV op dat moment al met de rug tegen de muur en moest het team wel komen, omdat ook voor de 1-0 en 2-0 van alles mis was gegaan. Mauro Júnior liet zich veel te makkelijk uitspelen voor de eerste treffer van Feyenoord, waarna er geen dekking bleek bij de aangespeelde Mark Diemers. Keeper Yvon Mvogo zag er ook niet goed uit en even voor de tweede tegentreffer gleed Ibrahim Sangaré uit.

Na rust rechtte PSV wel de rug en kwam er nog een antwoord van Sangaré, maar Feyenoord liet in de eindfase ook enkele kansen liggen om op 4-1 te komen. Schmidt wees terecht op statistieken waaruit het overwicht van PSV bleek, maar die leveren hem en zijn team niks op.

Uitgangspositie

Vorig seizoen verloor PSV ook in De Kuip en speelde de ploeg niet eens slecht, maar een dag later was Mark van Bommel (na een abominabel slechte reeks) wel gewoon ontslagen. Nu is dat totaal niet aan de orde en heeft PSV een betere uitgangspositie en stabielere technische staf, maar de resultaten in de competitie stemmen niet tevreden. Van PSV-zijde was het in Rotterdam gebodene kwalitatief en tactisch onvoldoende en de schade is groot omdat Ajax wel leverde op het moment dat het gevraagd werd.

PSV deed dat tot zondag ook en herstelde zich bijvoorbeeld in de Europa League van een miskleun bij PAOK Saloniki. AZ-thuis was wel een grote mispeer (1-3). Schmidt kan zich voor de komende weken vastklampen aan de snel verwachte terugkeer van Cody Gakpo en Mario Götze, twee cruciale spelers in de aanval. Tegen Feyenoord had hij wellicht de (voorstelbare) hoop dat er met Ryan Thomas en Mauro Júnior voldoende controle in de ploeg zou zijn, maar was PSV voorin tandeloos. Dat lag niet alleen aan de 'halve tienen', want ook de messen van Eran Zahavi en Donyell Malen waren bot. Sangaré laat zich regelmatig terugzakken, waarbij de backs opkomen. Als PSV op zijn positioneel aanvallendere momenten niet zuinig is op de bal, komt Pablo Rosario in enorme ruimtes te zwemmen en wordt de ploeg simpel overlopen.

Voldoende verbeterpunten, na een aantal dure lessen. Roger Schmidt heeft een visie en zal de tijd krijgen om PSV beter te maken, maar blijkt nog geen wonderdokter. De strijd om plek twee wordt met de huidige wisselvalligheid van PSV nog lastig genoeg.

Volledig scherm Vlak voor rust is de vernedering van PSV eventjes compleet: Bryan Linssen tikt de bal over PSV-keeper Yvon Mvogo en maakt de 3-0. © Pim Ras Fotografie