Als trainer verdwaalt Mark van Bommel voorlopig in zijn eigen strijdbaarheid

Conclusies

Na het voor de Eindhovenaren beschamende duel met Sporting Portugal van donderdagavond oogde Van Bommel weliswaar aangeslagen, maar het is nog geen seconde in hem opgekomen om zijn conclusies te trekken. De directie van PSV trekt die voorlopig ook niet, dus krijgt hij nog altijd de kans om door te gaan in Eindhoven. De 42-jarige oefenmeester denkt de zaak dit seizoen gewoon nog aan de praat te krijgen, maar ondertussen is de schade voor zijn club in november al enorm. PSV staat elf punten achter in de eredivisie, is na de martelgang in Lissabon in Europa al uitgeschakeld en verloor kansloos de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ook vorig jaar won de club geen enkele prijs. PSV jaagt op een plek bij de beste 32 van Europa, maar kan daar op dit moment helemaal geen aanspraak op maken. Een niet-clubicoon was er vermoedelijk niet mee weggekomen, maar Mark van Bommel overleeft voorlopig de lange najaarsstorm in Eindhoven. Het dak is onder zijn leiding van het huis gewaaid en nu zit PSV in een fase waarin het moet redden wat er nog te redden valt. De inboedel is hier en daar beschadigd, maar kan misschien nog enigszins worden hersteld.

Korte termijn

Er zijn zeker trainers voor minder weggestuurd bij PSV. Of zoiets nu veel oplost, is de vraag omdat de spelersgroep ook niet zo goed en weerbaar lijkt te zijn als gedacht. Een ontslag van Van Bommel zou een breuk betekenen met een structuur die de afgelopen jaren heel zorgvuldig is opgebouwd. Soms kan de korte termijn meer aandacht behoeven dan de lange termijn, al is de schade nu misschien wel dusdanig groot dat al richting seizoen 2020-2021 kan worden gedacht. Het is aan de clubleiding om te beoordelen of dat met of zonder hoofdcoach Van Bommel moet gebeuren. Een wegzending zou alleen mogen plaatsvinden als de directie het he-le-maal niet meer ziet zitten met de coach en die indruk wekken de bazen nog niet. Directeur Toon Gerbrands geeft altijd aan dat de buitenwacht niet zo goed over de noodzaak van een ontslag kan oordelen, omdat maar voor een beperkt gedeelte zichtbaar is wat zich in de binnenwereld afspeelt. Feit is wel dat Van Bommel er dit jaar niet in is geslaagd om zijn elftal weerbaar en voetballend beter te maken. Na een paar flinke tegenslagen is de zaak op een onvoorstelbare manier in elkaar gedonderd. Er is een aantal aangeslagen spelers in de groep, die zich door Van Bommel genegeerd of te snel aan de kant gezet voelt. Natuurlijk komt dat ook omdat de resultaten tegenvallen, maar een paar spelers heeft ook best recht van spreken. Daarbij is het de vraag of er goed gescout is en of technisch manager John de Jong dus niet ook iets te verwijten valt, maar een opvallend feit is dat geen enkele in deze zomer aangetrokken PSV’er momenteel indruk maakt. Daarnaast zijn de nodige spelers uit vorm. Dat een aantal jonge PSV’ers zich goed ontwikkelt, is mooi voor de club en daar mag Van Bommel ook credits voor krijgen. Maar PSV moet tijdens het bouwen aan de toekomst wel om de prijzen spelen en dat lijkt - het bekertoernooi niet meegerekend - in november al een illusie.