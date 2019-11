Amar Catic maakt kennis met de wetten van het betaald voetbal: ‘De trainer weet wat ik kan’

Als hij geen voetballer was geworden, was hij als sprinter misschien wel een heel eind gekomen. De snelheid van Amar Catic is ongekend, maar op dit moment kan hij er niet vaak gebruik van maken. ,,Ik speel nu in de spits, maar kom het liefst van de zijkant. Voor het team is het nodig, omdat we op dit moment een aantal blessures hebben. Ik help de ploeg waar het kan en ben blij dat ik voor PSV speel”, zei hij gisteravond na weer een nederlaag van Jong PSV. Dit keer was NAC te sterk: 1-3. ,,Vooral voor rust hebben we het laten liggen. ,,We konden het nog bijna repareren, dat is in ieder geval positief”, vond Catic, die zijn 22e duel in het betaald voetbal afwerkte. Twee daarvan speelde hij voor PSV 1, twintig voor Jong PSV.