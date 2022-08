Ambitieus, effectief en poreus PSV geeft ‘spion’ Roy Makaay en Rangers dit realistische inkijkje

INTERVIEW PS­V-nieuweling Sávio debuteert in Tilburg voor de ogen van zijn ouders: ‘Dit is de mooiste dag van mijn leven’

Voor de ogen van zijn ouders debuteerde PSV-nieuweling Sávio Moreira de Oliveira vrijdagavond voor de Eindhovense club in het Nederlandse profvoetbal, bij het beloftenteam. De 18-jarige aanvaller kende een verdienstelijke start bij Jong PSV en was in de eerste helft de gevaarlijkste aanvaller in het duel bij en met Willem II, dat Jong PSV met 1-1 gelijkspeelde.

