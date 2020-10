Analyse jaarcijfers: PSV vaart met een waardevolle vloot door woelig water

PSV bleef de afgelopen periode investeren in de spelersgroep en handelde daarbij contrair. Met de handen over elkaar gaan zitten en afwachten tot de storm over is, was voor de club geen optie. Er is enig risico genomen en daarbij wordt de zogeheten stille reserve van de spelersgroep als veilig vangnet gezien. Alle PSV’ers stonden per 1 juli 2020 voor in totaal 63,5 miljoen euro op de financiële balans. De werkelijke waarde is misschien wel drie keer zo hoog. PSV zet spelers niet voor de marktwaarde op de balans, maar voor de aankoopprijs. Een grote transfer poetst daarom operationele verliezen vrij snel weg, al is natuurlijk nooit met honderd procent zekerheid te stellen dat zo'n transfer er daadwerkelijk komt. Het verleden wijst wel uit dat PSV vrijwel elk jaar een of enkele toptransfers kan boeken en geeft wat houvast.