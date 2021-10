André Ramalho is binnen en buiten de lijnen een PSV-patron: ‘Ik wil ook de anderen een goed gevoel geven’

PSV weet in oefenwed­strijd niet te scoren tegen TOP Oss, Madueke maakt rentree

6 oktober PSV heeft in een oefenwedstrijd tegen TOP Oss het net niet weten te vinden. De ploeg van Roger Schmidt bleef woensdagmiddag in de regen op trainingscomplex De Herdgang steken op 0-0. Zeker in de slotfase waren er de nodige kansen en een fors overwicht van PSV, maar de bal ging er niet in.