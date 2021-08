André Ramalho wil bij PSV ook verbeterdrang zien als er gewonnen is

In Eindhoven is de 29-jarige Braziliaan prima begonnen aan het seizoen. Hij was een van de spelers die in het tweeluik met Galatasaray het verschil maakte. ,,Ik kan alleen goed functioneren als het team goed speelt”, zei hij dit weekend na de training van PSV. ,,Een van de dingen waar we nu voor moeten waken, is dat we niet moeten denken dat we perfect zijn na één overwinning. Als we verliezen, moeten we dingen beter willen doen. Winnen we, dan moeten we blijven kijken wat we nog beter hadden kunnen uitvoeren. Die mentaliteit is heel belangrijk.”

Voorbereid op PSV

Ramalho had zich naar eigen zeggen goed voorbereid op de kwaliteiten van zijn nieuwe medespelers bij PSV. ,,Ik wist wat ik kon verwachten en in onze ploeg zitten iets meer ervaren spelers dan ik bij mijn vorige team (Red Bull Salzburg, red.) gewend was. Een van mijn Oostenrijkse collega's uit Salzburg speelde in het verleden voor FC Midtjylland, waar we nu in de Champions League (derde voorronde, red.) tegen uitkomen. Een heel gedisciplineerde ploeg, die keihard werkt. Op dit niveau kom je nooit slechte ploegen tegen trouwens.”

Niet van slag

Ramalho raakt niet van slag door een tegenvaller of een lading complimenten, hoewel hij dat laatste natuurlijk prettiger vindt. ,,Het is mooi om te horen dat het goed gaat, maar in de laatste wedstrijd hadden we al de nodige dingen beter kunnen doen. Ik ben tevreden over de samenwerking met Olivier Boscagli en vind hem een speler met veel mogelijkheden. In ons team hebben we veel mogelijkheden en kunnen spelers elkaar soms naadloos vervangen. Er komen nog veel wedstrijden, waarbij we in de loop van het seizoen soms vermoeider zullen raken. Juist dan moet je hard blijven werken en proberen de dingen te blijven doen die we goed kunnen.”