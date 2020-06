Andrés Guardado is na zijn PSV-tijd ook ‘el patron’ in Sevilla: ‘Winnen, werken en plezier’

Op de hele wereld is nu niemand van 33 jaar of jonger te vinden die al zoveel interlands (162) heeft gespeeld als Andrés Guardado. Het zegt alles over de enorme gedrevenheid en uiterste precisie waarmee de Mexicaan zich al vijftien jaar een weg baant door het topvoetbal. Het bedrijven van topsport is voor de voormalig PSV’er door een zwakke hamstring bepaald geen abc'tje. Zodra de juiste balans tussen trainen, wedstrijden spelen en rusten ook maar enigszins in het gedrang komt, is het meestal foute boel voor hem en staat hij een paar weken aan de kant. Zonder het euvel was Egyptenaar Ahmed Hassan (184 caps) misschien al door Guardado van de troon gestoten als man met de meeste interlands op de aardbol. ,,Dat hij een paar jaar voor ons heeft gespeeld, blijft iets waar we enorm trots op mogen zijn”, zegt teammanager Mart van den Heuvel van PSV, die af en toe nog contact heeft met de tussen 2014 en 2017 voor PSV actieve Latijns-Amerikaan.