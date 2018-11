Angeliño, een schot in de roos van PSV

Als jongetje van drie leerde José Angel Esmoris Tasende samen met zijn vrienden voetballen op het strand in Galicië. Vlakbij A Coruña, in het puntje van Noordwest-Spanje, viel tussen de oudere jongens zijn doorzettingsvermogen en techniek direct op. ,,We maakten onze goals gewoon van zand en waren op warme dagen van vroeg tot laat in de weer. Een heerlijke tijd. Ik ben in de zomers opgegroeid met voetbal en weet eigenlijk niet beter dan dat ik ermee bezig was. Het is in die periode meestal iets heter dan in Nederland, maar verder is het weer tamelijk vergelijkbaar. Vaak regen, maar iets minder koud.”