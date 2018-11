Angelino speelt zichzelf in de kijker en krijgt nieuwe uitnodiging voor Jong Spanje

Vader Zoet samen met tientallen PS­V-supporters uit Wembley gezet, club inventari­seert klachten

7 november Tientallen PSV-supporters zijn dinsdagavond op Wembley tijdens of voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur het stadion uitgezet of is de toegang tot de wedstrijd ontzegd. Engelse kranten roemden woensdag de topsfeer die de Eindhovense fans in het stadion brachten, maar andersom hebben de Nederlanders op Wembley niet veel gastvrijheid ervaren. Met in tientallen gevallen erg zware maatregelen.