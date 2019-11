Angstaanjagende zegemachine ineens aangeschoten wild, nieuwelingen PSV renderen niet

PSV beleeft een sportief rampseizoen, dat al grotendeels aan flarden oogt terwijl de winterstop nog weken op zich laat wachten. Meedoen aan de Champions League bleek te hoog gegrepen, de club blameerde zich in de Europa League en is ook in de eredivisie aangeschoten wild. Na een nieuwe mokerslag in Lissabon komt automatisch de vraag op tafel of het op deze manier nog verder kan. Het in Eindhoven vaak niet serieus genomen bekertoernooi kan misschien nog een pleister op de wonde vormen, maar garanties zijn er niet. Hoop is ook hier niet meer dan uitgestelde verwachting en op basis van de afgelopen maanden zijn er voor PSV geen aanknopingspunten richting succes.



Abominabel slecht

Na een prijsloos jaar kreeg Mark van Bommel in juni een herkansing en directeur Toon Gerbrands legde tegelijkertijd de ambitie op tafel om in de toekomst bij de top-32 van Europa aan te sluiten. Tegen het licht van die uitspraak zijn de huidige prestaties van de club abominabel slecht. De oorzaken daarvoor zijn divers en diffuus, waarbij de trainer altijd eindverantwoordelijk is voor de resultaten. Ook het transferbeleid onder leiding van technisch manager John de Jong verdient een kritische evaluatie, waarbij Van Bommel uiteindelijk wel degene is die bepaalt wie er wordt opgesteld. Dat geen enkele nieuweling op dit moment overtuigt, kan niet alleen op het bordje van De Jong worden geschoven.

De 42-jarige coach is er dit jaar niet in geslaagd zijn elftal in balbezit de gewenste ontwikkeling te laten doormaken. Het is momenteel onzekerheid troef en elke vorm van weerbaarheid ontbreekt, terwijl Van Bommel in augustus nog dacht dat hij een betere selectie had dan vorig seizoen. Zijn strijdbaarheid was als voetballer zijn grote kracht, maar zit hem als coach ogenschijnlijk juist in de weg. Hij blijft naar buiten toe overtuigd van zijn gelijk en ziet de oorzaak van het falen van PSV in de uitvoering en niet in het plan, zei hij onlangs nog. De trainer maakte de afgelopen twee maanden keuzes die soms onverklaarbaar waren en verkeerd uitpakten en joeg bovendien een aantal spelers tegen zich in het harnas.

Echec